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Сегодня, 11:39

Кучеров продлил свою результативную серию в домашних играх «Тампы» до 21 матчей

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (4:5 ОТ).

Таким образом, 29-летний россиянин продлил свою результативную серию в домашних играх «Лайтнинг» до 21 матчей.

В текущем сезоне Кучеров провел 61 матч, в которых набрал 87 (23+64) очков.

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1 Каролина 59 39 20 86
2 Нью-Джерси 60 40 20 85
3 Рейнджерс 62 35 27 79
4 Питтсбург 61 31 30 71
5 Айлендерс 64 31 33 70
6 Вашингтон 63 30 33 66
7 Филадельфия 62 23 39 57
8 Коламбус 61 20 41 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 61 48 13 101
2 Торонто 62 38 24 84
3 Тампа-Бэй 61 37 24 79
4 Баффало 60 31 29 66
5 Оттава 61 31 30 66
6 Флорида 63 30 33 66
7 Детройт 61 28 33 65
8 Монреаль 61 26 35 56
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 62 33 29 79
2 Миннесота 62 35 27 76
3 Колорадо 59 34 25 73
4 Виннипег 61 35 26 72
5 Нэшвилл 59 30 29 66
6 Сент-Луис 61 27 34 59
7 Аризона 61 21 40 51
8 Чикаго 61 21 40 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 61 36 25 78
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3 Сиэтл 61 34 27 74
4 Эдмонтон 62 33 29 74
5 Калгари 62 27 35 67
6 Ванкувер 61 24 37 53
7 Анахайм 62 20 42 48
8 Сан-Хосе 62 18 44 48
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Флорида – Нэшвилл
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Тампа-Бэй – Питтсбург
 4 : 5 ОТ
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Рейнджерс – Оттава
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