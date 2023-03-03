Кучеров продлил свою результативную серию в домашних играх «Тампы» до 21 матчей

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Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (4:5 ОТ).

Таким образом, 29-летний россиянин продлил свою результативную серию в домашних играх «Лайтнинг» до 21 матчей.

В текущем сезоне Кучеров провел 61 матч, в которых набрал 87 (23+64) очков.