Тренер «Ванкувера»: «Капризов — игрок мирового уровня, он сделал разницу в матче»
Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (1:2) прокомментировал игру форварда «Уайлд» Кирилла Капризова.
«У нас не было ответа по поводу 97-го номера. Слушайте он, чертовски хороший игрок, он сделал разницу в матче. Ребята старались сыграть против него. Он хоккеист мирового уровня. Я думаю, мы могли бы сыграть против него получше. Вы не можете остановить его, он хитрый», — приводит слова Токкета официальный сайт НХЛ.
25-летний россиянин оформил дубль и был признан первой звездой матча с «Ванкувером».
В текущем сезоне Капризов провел 62 матча, в которых набрал 73 (39+34) очка.
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