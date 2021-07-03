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Кучеров признан второй звездой третьего матча финала Кубка Стэнли

06:14
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Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков третьего матча финала Кубка Стэнли «Монреаль» — «Тампа-Бэй» (3:6). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой стал нападающий Тайлер Джонсон. 30-летний американец отметился двумя заброшенными шайбами.

Второй звездой признан российский форвард Никита Кучеров, который записал на свой счет гол и голевую передачу. Замкнул тройку лучших защитник Викто Хедман, набравший 2 (1+1) очка.

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Евгений Козинов все материалы автора

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей