Кучеров признан второй звездой третьего матча финала Кубка Стэнли
06:14
Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков третьего матча финала Кубка Стэнли «Монреаль» — «Тампа-Бэй» (3:6). Все трое были выбраны из состава победителей.
Первой звездой стал нападающий Тайлер Джонсон. 30-летний американец отметился двумя заброшенными шайбами.
Второй звездой признан российский форвард Никита Кучеров, который записал на свой счет гол и голевую передачу. Замкнул тройку лучших защитник Викто Хедман, набравший 2 (1+1) очка.
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