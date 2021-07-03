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Два очка Кучерова помогли «Тампе» в третий раз обыграть «Монреаль» в финале Кубка Стэнли

05:57
3 июля. «Монреаль» — «Тампа» — 3:6. Михаил Сергачев. Фото Twitter
3 июля. «Монреаль» — «Тампа» — 3:6. Михаил Сергачев. Фото Twitter

«Тампа» выиграла у «Монреаля» (6:3) в третьем матче финала Кубка Стэнли. Счет в серии стал 3-0.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров в этой встрече забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.

Следующая игра серии состоится 6 июля. Начало встречи — 3.00 по московскому времени.

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Евгений Козинов все материалы автора

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