Два очка Кучерова помогли «Тампе» в третий раз обыграть «Монреаль» в финале Кубка Стэнли
05:57
«Тампа» выиграла у «Монреаля» (6:3) в третьем матче финала Кубка Стэнли. Счет в серии стал 3-0.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров в этой встрече забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.
Следующая игра серии состоится 6 июля. Начало встречи — 3.00 по московскому времени.
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