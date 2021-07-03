Два очка Кучерова помогли «Тампе» в третий раз обыграть «Монреаль» в финале Кубка Стэнли

«Тампа» выиграла у «Монреаля» (6:3) в третьем матче финала Кубка Стэнли. Счет в серии стал 3-0.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров в этой встрече забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.

Следующая игра серии состоится 6 июля. Начало встречи — 3.00 по московскому времени.