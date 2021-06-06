Кучеров о победе над «Каролиной»: «Тампе» нужно было переключиться и начать играть правильно»
6 июня 2021, 05:26
Форвард «Тампы» Никита Кучеров подвел итоги четвертого матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (6:4).
«Лайтнинг» по ходу встречи проигрывали со счетом 2:4. 27-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка и стал второй звездой матча.
«Было видно, что ребята хорошо отреагировали, скамейка запасных оставалась спокойной. Мы знали, что делать, нам просто нужно было переключиться и начать играть правильно. Мы позаботились о нашей зоне и создали хорошие моменты», — приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ.
Счет в серии 3-1 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 9 июня и начнется в 1:30 мск.
Читайте также
Сехудо — о бое Мейвезера с Полом: «Представь, что олимпийский чемпион сделал бы с тем, кто проиграл блогеру»
7
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю