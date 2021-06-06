Кучеров о победе над «Каролиной»: «Тампе» нужно было переключиться и начать играть правильно»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров подвел итоги четвертого матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (6:4).

«Лайтнинг» по ходу встречи проигрывали со счетом 2:4. 27-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка и стал второй звездой матча.

«Было видно, что ребята хорошо отреагировали, скамейка запасных оставалась спокойной. Мы знали, что делать, нам просто нужно было переключиться и начать играть правильно. Мы позаботились о нашей зоне и создали хорошие моменты», — приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 3-1 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 9 июня и начнется в 1:30 мск.