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Кучеров о победе над «Каролиной»: «Тампе» нужно было переключиться и начать играть правильно»

6 июня 2021, 05:26
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Форвард «Тампы» Никита Кучеров подвел итоги четвертого матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (6:4).

«Лайтнинг» по ходу встречи проигрывали со счетом 2:4. 27-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка и стал второй звездой матча.

«Было видно, что ребята хорошо отреагировали, скамейка запасных оставалась спокойной. Мы знали, что делать, нам просто нужно было переключиться и начать играть правильно. Мы позаботились о нашей зоне и создали хорошие моменты», — приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 3-1 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 9 июня и начнется в 1:30 мск.

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