«Айлендерс» победили «Бостон» и сравняли счет в серии

«Айлендерс» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграли «Бостон» со счетом 4:1.

В составе «островитян» отличились Кайл Палмьери, Мэтью Барзал, а также Кейси Сизикас и Жан-Габриэль Пажо, забившие в пустые ворота. У «Брюинз» шайба на счету Давида Крейчи. Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 28 бросков.

Счет в серии стал 2-2. Следующий матч пройдет 8 июня в Бостоне и начнется в 1:30 мск.

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

Четвертый матч

«Айлендерс» — «Бостон» — 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Голы: Крейчи — 1 (бол., Маршан, Пастрняк), 23:57 — 0:1. Палмиери — 5 (Барзал, Эберле), 26:38 — 1:1. Барзал — 2 (Мэйфилд, Добсон), 53:03 — 2:1. Сизикас — 2 (п.в., Клаттербак), 58:57 — 3:1. Пажо — 3 (п.в., Комаров), 59:57 — 4:1.

Вратари: Варламов — Раск (58:51 — 58:57, 59:00 — 59:57).

Штраф: 16 — 14.

Броски: 34 (7+14+13) — 29 (11+10+8).

Наши: — .

6 июня. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.

Счет в серии: 2-2.