Кубок Стэнли: «Каролина» — «Нью-Джерси», «Вегас» — «Эдмонтон»

Матчи второго раунда плей-офф НХЛ.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференций. «Восток». Первый матч

«Каролина» — «Нью-Джерси» (02.00 по московскому времени)

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференций. «Запад». Первый матч

«Вегас» — «Эдмонтон» (04.30)

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