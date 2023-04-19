Кубок Стэнли 20 апреля: «Флорида» в гостях у «Бостона», «Даллас» — «Миннесота»

В ночь на четверг, 20 апреля, пройдут очередные матчи первого раунда плей-офф НХЛ.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. Восток. Вторые матчи

02.00 (мск). «Каролина» — «Айлендерс»

Счет в серии: 1-0.

02.30. «Бостон» — «Флорида»

Счет в серии: 1-0.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. Запад. Вторые матчи

04.30. «Даллас» — «Миннесота»

Счет в серии: 0-1.

05.00. «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»

Счет в серии: 0-1.

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