Костин признан первой звездой матча «Эдмонтон» — «Лос Анджелес»

Российского нападающего «Эдмонтона» Клима Костина признали первой звездой второго матча серии против «Лос-Анджелеса» (4:2) в Кубке Стэнли.

23-летний россиянин в начале третьего периода забросил победную шайбу «Ойлерз». Счет в серии стал равный — 1-1. Второй звездой матча стал одноклубник Костина Леон Драйзайтль, третьей звездой признан центровой «Кингз» Филлип Дано.

Третий матч в серии пройдет на льду «Кингз» 22 апреля. Начало встречи — 5.00 по московскому времени.