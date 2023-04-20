«Эдмонтон» сравнял счет в серии с «Лос-Анджелесом». Костин забросил победную шайбу
«Эдмонтон» выиграл у «Лос-Анджелеса» во втором матче Кубка Стэнли — 4:2. Счет в серии стал равный — 1-1.
Российский нападающий «Ойлерз» Клим Костин забросил победную шайбу в начале третьего периода. Его признали первой звездой встречи.
Третий матч в серии пройдет на льду «Кингз» 22 апреля. Начало встречи — 5.00 по московскому времени.
НХЛ
Плей-офф
Первый раунд
Второй матч
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)
Голы: Райан — 1 (Драйзайтль, Нерс), 2:34 — 1:0. Драйзайтль — 3 (бол., Макдэвид, Бушар), 12:06 — 2:0. Дано — 1 (Кемпе, Андерсон), 34:38 — 2:1. Виларди — 1 (Мур, Гавриков), 39:16 — 2:2. Костин — 1, 42:20 — 3:2. Кейн — 1 (п.в., Драйзайтль), 59:37 — 4:2.
Вратари: Скиннер — Корписало (58:39 — 58:42, 58:47 — 59:11, 59:24 — 59:37).
Штраф: 8 — 2.
Броски: 37 (11+14+12) — 26 (3+11+12).
Наши: Костин (7.42/2/+2) — Гавриков (19.32/2/+1).
20 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
Счет в серии: 1-1.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 1
|0 - 1
|
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
0 - 1
|0 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
0 - 1
|0 - 1
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 1
|0 - 1
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|1 - 1
|
Бостон - Флорида
|1 - 1
|
Даллас - Миннесота
|1 - 1
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
2 - 0
|2 - 0
|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|20.04
|02:00
|
Каролина – Айлендерс
|4 : 3 ОТ
|20.04
|02:30
|
Бостон – Флорида
|3 : 6
|20.04
|04:30
|
Даллас – Миннесота
|7 : 3
|20.04
|05:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|4 : 2
|И
|О
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|2
|5
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|2
|5
|
|
Миро Хейсканен
Даллас
|2
|5
|И
|Г
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|2
|4
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|2
|3
|
|
Евгений Дадонов
Даллас
|2
|2
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|1
|1.00
|
|
Филипп Грубауэр
Сиэтл
|1
|1.00
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|1
|1.00