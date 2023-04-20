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Сегодня, 07:52

«Эдмонтон» сравнял счет в серии с «Лос-Анджелесом». Костин забросил победную шайбу

Евгений Козинов
Корреспондент
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20 апреля. «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 4:2.
Фото USA Today Sports

«Эдмонтон» выиграл у «Лос-Анджелеса» во втором матче Кубка Стэнли — 4:2. Счет в серии стал равный — 1-1.

Российский нападающий «Ойлерз» Клим Костин забросил победную шайбу в начале третьего периода. Его признали первой звездой встречи.

Третий матч в серии пройдет на льду «Кингз» 22 апреля. Начало встречи — 5.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Второй матч

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)

Голы: Райан — 1 (Драйзайтль, Нерс), 2:34 — 1:0. Драйзайтль — 3 (бол., Макдэвид, Бушар), 12:06 — 2:0. Дано — 1 (Кемпе, Андерсон), 34:38 — 2:1. Виларди — 1 (Мур, Гавриков), 39:16 — 2:2. Костин — 1, 42:20 — 3:2. Кейн — 1 (п.в., Драйзайтль), 59:37 — 4:2.

Вратари: Скиннер — Корписало (58:39 — 58:42, 58:47 — 59:11, 59:24 — 59:37).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 37 (11+14+12) — 26 (3+11+12).

Наши: Костин (7.42/2/+2) — Гавриков (19.32/2/+1).

20 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Счет в серии: 1-1.

Клим Костин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Эдмонтон Ойлерз
4
52
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Первый раунд Счет в серии
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 1
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
0 - 1
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
0 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
0 - 0
3. Виннипег - Вегас
0 - 0
4. Виннипег - Вегас
0 - 0
0 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
0 - 1
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
0 - 0
3. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
4. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
0 - 1
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 1
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
0 - 1
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
1 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1 - 1
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
1 - 1
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
0 - 0
4. Флорида - Бостон
0 - 0
5. Бостон - Флорида
0 - 0
1 - 1
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
1 - 1
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
0 - 0
4. Миннесота - Даллас
0 - 0
5. Даллас - Миннесота
0 - 0
1 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
2 - 0
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
0 - 0
4. Айлендерс - Каролина
0 - 0
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15.04 02:30
Коламбус – Баффало
 2 : 5
15.04 03:00
Нэшвилл – Колорадо
 3 : 4
20.04 02:00
Каролина – Айлендерс
4 : 3 ОТ
20.04 02:30
Бостон – Флорида
 3 : 6
20.04 04:30
Даллас – Миннесота
 7 : 3
20.04 05:00
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 4 : 2
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Вратари (КН)
И О
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 2 5
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 2 5
Миро Хейсканен

Миро Хейсканен

Даллас

 2 5
И Г
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 2 4
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 2 3
Евгений Дадонов

Евгений Дадонов

Даллас

 2 2
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 1 1.00
Филипп Грубауэр

Филипп Грубауэр

Сиэтл

 1 1.00
Коннор Хеллибак

Коннор Хеллибак

Виннипег

 1 1.00
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