«Эдмонтон» сравнял счет в серии с «Лос-Анджелесом». Костин забросил победную шайбу

«Эдмонтон» выиграл у «Лос-Анджелеса» во втором матче Кубка Стэнли — 4:2. Счет в серии стал равный — 1-1.

Российский нападающий «Ойлерз» Клим Костин забросил победную шайбу в начале третьего периода. Его признали первой звездой встречи.

Третий матч в серии пройдет на льду «Кингз» 22 апреля. Начало встречи — 5.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Второй матч

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)

Голы: Райан — 1 (Драйзайтль, Нерс), 2:34 — 1:0. Драйзайтль — 3 (бол., Макдэвид, Бушар), 12:06 — 2:0. Дано — 1 (Кемпе, Андерсон), 34:38 — 2:1. Виларди — 1 (Мур, Гавриков), 39:16 — 2:2. Костин — 1, 42:20 — 3:2. Кейн — 1 (п.в., Драйзайтль), 59:37 — 4:2.

Вратари: Скиннер — Корписало (58:39 — 58:42, 58:47 — 59:11, 59:24 — 59:37).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 37 (11+14+12) — 26 (3+11+12).

Наши: Костин (7.42/2/+2) — Гавриков (19.32/2/+1).

20 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Счет в серии: 1-1.