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Сегодня, 07:37

Главный тренер «Айлендерс» отметил игру Сорокина в победном матче против «Каролины»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Айлендерс» Лэйн Ламберт прокомментировал победу над «Каролиной» (3:2, 2-3) в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ.

«В этом месте «Каролина» выходят на площадку во всеоружии. Мы знали, что они будут действовать жестко. Мы знали, что Сорокину придется сделать несколько спасений, и он сделал это. В нашей игре не было паники. Мы просто следили за тем, чтобы придерживаться нашего плана. Мы просто играли довольно стабильно, довольно уверенно и боролись», — приводит слова Ламберта сайт НХЛ.

Российский вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 34 из 36 бросков по своим воротам.

Шестой матч в серии состоится 28 апреля на льду «Айлендерс». Начало — 23.00 по московскому времени.

Илья Сорокин
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Положение команд
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Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Первый раунд Счет в серии
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 1
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
3 - 1
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
3 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
0 - 0
3 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
2 - 2
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
0 - 0
6. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
2 - 2
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
2 - 2
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
2 - 2
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
3 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 1
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
0 - 0
3 - 1
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
3 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
4 - 0
6. Миннесота - Даллас
0 - 0
3 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
3 - 2
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
2 - 3
3 - 2
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26.04 02:00
Каролина – Айлендерс
2 : 3
26.04 03:00
Даллас – Миннесота
 4 : 0
26.04 04:30
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 6 : 3
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 5 11
Митчелл Марнер

Митчелл Марнер

Торонто

 4 10
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 4 9
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 4 5
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 4 5
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 4 5
И КН
Акира Шмид

Акира Шмид

Нью-Джерси

 2 0.91
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Эдмонтон

 1 1.18
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 4 1.44
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