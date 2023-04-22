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Сегодня, 18:00

Кубок Стэнли: «Тампа» — «Торонто», «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» и другие матчи 22 и 23 апреля

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Хоккеисты «Рейнджерс».
Фото USA Today Sports
Матчи первого раунда плей-офф НХЛ.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. «Запад». Третьи матчи

23.00 мск. «Виннипег» — «Вегас»
Счет в серии: 1-1

05.00. «Сиэтл» — «Колорадо»
Счет в серии: 1-1

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. «Восток». Третьи матчи

02.00. «Тампа-Бэй» — «Торонто»
Счет в серии: 1-1

03.00. «Рейнджерс» — «Нью-Джерси»
Счет в серии: 2-0

Кубок Стэнли-2023: новости и статьи, обзоры матчей плей-офф НХЛ и статистика, календарь и сетка — по ссылке.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2022-2023/playoff/
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
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«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Первый раунд Счет в серии
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
1 - 1
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
5. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
1 - 1
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
1 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
0 - 0
4. Виннипег - Вегас
0 - 0
5. Вегас - Виннипег
0 - 0
1 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
1 - 1
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
4. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
5. Колорадо - Сиэтл
0 - 0
1 - 1
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 2
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
0 - 2
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
1 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
2 - 1
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
0 - 0
5. Бостон - Флорида
0 - 0
2 - 1
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
1 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
0 - 0
5. Даллас - Миннесота
0 - 0
1 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
2 - 1
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
0 - 0
5. Каролина - Айлендерс
0 - 0
2 - 1
Результаты / календарь
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24.04
25.04
26.04
27.04
15.04 02:30
Коламбус – Баффало
 2 : 5
15.04 03:00
Нэшвилл – Колорадо
 3 : 4
22.04 02:00
Айлендерс – Каролина
 5 : 1
22.04 02:30
Флорида – Бостон
 2 : 4
22.04 04:30
Миннесота – Даллас
 5 : 1
22.04 05:00
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 3 : 2 ОТ
22.04 23:00
Виннипег – Вегас
 - : -
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