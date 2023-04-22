Кубок Стэнли: «Тампа» — «Торонто», «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» и другие матчи 22 и 23 апреля
Матчи первого раунда плей-офф НХЛ.
НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. «Запад». Третьи матчи
23.00 мск. «Виннипег» — «Вегас»
Счет в серии: 1-1
05.00. «Сиэтл» — «Колорадо»
Счет в серии: 1-1
НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. «Восток». Третьи матчи
02.00. «Тампа-Бэй» — «Торонто»
Счет в серии: 1-1
03.00. «Рейнджерс» — «Нью-Джерси»
Счет в серии: 2-0
Кубок Стэнли-2023: новости и статьи, обзоры матчей плей-офф НХЛ и статистика, календарь и сетка — по ссылке.
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
|1 - 1
|
Вегас - Виннипег
|1 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|1 - 1
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 2
|0 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|1 - 2
|
Бостон - Флорида
|2 - 1
|
Даллас - Миннесота
|1 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|2 - 1
Результаты / календарь
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
18.04
19.04
20.04
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|22.04
|02:00
|
Айлендерс – Каролина
|5 : 1
|22.04
|02:30
|
Флорида – Бостон
|2 : 4
|22.04
|04:30
|
Миннесота – Даллас
|5 : 1
|22.04
|05:00
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|3 : 2 ОТ
|22.04
|23:00
|
Виннипег – Вегас
|- : -
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