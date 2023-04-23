«Колорадо» победил «Сиэтл» и повел в серии, Георгиев сделал 26 сэйвов
«Колорадо» на выезде обыграл «Сиэтл» в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли — 6:4.
В составе гостей отметились Джей Ти Компер, Натан Маккиннон (дубль), Кейл Макар и Микко Рантанен (дубль).
У хозяев забивали Джейден Шварц (дубль), Джейми Олексяк и Мэттью Бенирс.
Российский вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев сделал 26 сэйвов.
«Колорадо» повел в серии со счетом 2:1. Следующая игра состоится 25 апреля.
Хоккей
НХЛ
Плей-офф
Первый раунд
«Сиэтл» — «Колорадо» — 4:6 (1:2, 2:1, 1:3)
Голы: Шварц — 1 (Шульц, Веннберг), 6:08 — 1:0. Комфер — 1 (мен., Макар, Лехконен), 16:07 — 1:1. Маккиннон — 1 (Рантанен, Тэйвз), 19:15 — 1:2. Макар — 1 (Ньюхук), 24:33 — 1:3. Олексяк — 1 (Гурд, Бьоркстранд), 32:51 — 2:3. Бенайерс — 1 (Маккэн, Эберле), 33:10 — 3:3. Рантанен — 2 (Тэйвз), 43:01 — 3:4. Маккиннон — 2 (Байрам, Родригес), 44:29 — 3:5. Рантанен — 3 (п.в., Лехконен), 57:46 — 3:6. Шварц — 2 (бол., Шульц), 59:20 — 4:6.
Вратари: Грубауэр (56:30 — 57:46, 59:46) — Георгиев.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 30 (11+8+11) — 34 (11+15+8).
Наши: — - -.
Счет в серии: 2-1 в пользу «Колорадо»
23 апреля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
|2 - 1
|
Вегас - Виннипег
|2 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|2 - 1
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 2
|1 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|1 - 2
|
Бостон - Флорида
|2 - 1
|
Даллас - Миннесота
|1 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|2 - 1
|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|23.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|3 : 4 ОТ
|23.04
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|1 : 2 ОТ
|23.04
|05:00
|
Сиэтл – Колорадо
|4 : 6
|23.04
|20:00
|
Айлендерс – Каролина
|- : -
|23.04
|22:30
|
Флорида – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Митчелл Марнер
Торонто
|3
|8
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|3
|6
|
|
Адам Фокс
Рейнджерс
|3
|6
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|3
|5
|
|
Адам Лаури
Виннипег
|3
|4
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|3
|4
|И
|КН
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|1
|0.84
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|2
|1.18
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|3
|1.25