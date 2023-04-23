Стэмкос о драке с Мэттьюсом: «Один из лучших игроков в мире втыкается головой в борт — за это должен быть ответ»

Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос прокомментировал драку с нападающим «Торонто» Остоном Мэттьюсом в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли. «Мэйпл Лифс» обыграли «Лайтнинг» в овертайме — 4:3 ОТ.

В начале третьего периода Стивен Стэмкос и Остон Мэттьюс устроили драку после того, как защитник «Мэйпл Ливз» Морган Райлли силовым приемом отправил форварда «Лайтнинг» Брейдена Пойнта в борт. Также после этого силового приема Никита Кучеров набросился на Райлли.

«Вы видите, как один из лучших игроков в мире втыкается головой в борт. Должен быть ответ. Я ожидал бы того же от их команды, если бы Марнер или Мэттьюс были в таком же положении. Это плей-офф НХЛ. Так оно и должно быть. Ничего личного», — цитирует Стэмкоса Sportsnet.