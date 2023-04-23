Стэмкос о драке с Мэттьюсом: «Один из лучших игроков в мире втыкается головой в борт — за это должен быть ответ»
Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос прокомментировал драку с нападающим «Торонто» Остоном Мэттьюсом в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли. «Мэйпл Лифс» обыграли «Лайтнинг» в овертайме — 4:3 ОТ.
В начале третьего периода Стивен Стэмкос и Остон Мэттьюс устроили драку после того, как защитник «Мэйпл Ливз» Морган Райлли силовым приемом отправил форварда «Лайтнинг» Брейдена Пойнта в борт. Также после этого силового приема Никита Кучеров набросился на Райлли.
«Вы видите, как один из лучших игроков в мире втыкается головой в борт. Должен быть ответ. Я ожидал бы того же от их команды, если бы Марнер или Мэттьюс были в таком же положении. Это плей-офф НХЛ. Так оно и должно быть. Ничего личного», — цитирует Стэмкоса Sportsnet.
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
|2 - 1
|
Вегас - Виннипег
|2 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|2 - 1
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 2
|1 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|1 - 2
|
Бостон - Флорида
|2 - 1
|
Даллас - Миннесота
|1 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|2 - 1
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|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|23.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|3 : 4 ОТ
|23.04
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|1 : 2 ОТ
|23.04
|05:00
|
Сиэтл – Колорадо
|4 : 6
|23.04
|20:00
|
Айлендерс – Каролина
|- : -
|23.04
|22:30
|
Флорида – Бостон
|- : -
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