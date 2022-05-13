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Сегодня, 08:05

«Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» и сравнял счет в серии

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«Эдмонтон» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ победил «Лос-Анджелес» со счетом 4:2.

Победную шайбу забросил Тайсон Бэрри. Также отличились Коннор Макдэвид и Эвандер Кейн (дубль).

В составе «Кингз» голы забили Шон Дурзи и Карл Грундстрем.

Счет в серии стал ничейным 3-3.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Голы: Макдэвид — 3 (Кейн, Сиси), 1:40 — 0:1. Кейн — 6 (Кулак, Сиси), 21:50 — 0:2. Дурзи — 2 (бол., Кемпе, Копитар), 33:59 — 1:2. Грундстрем — 3 (Рой, Андерсон), 40:29 — 2:2. Бэрри — 1 (Драйзайтль, Макдэвид), 54:50 — 2:3. Кейн — 7 (п.в., Макдэвид), 59:00 — 2:4.

Вратари: Куик (57:55 — 59:00) — Смит.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 32 (12+8+12) — 37 (15+13+9).

13 мая. Лос-Анджелес. Staples Center. 18301 зритель.

Счет в серии: 3-3 (4:3, 0:6, 2:8, 4:0, 5:4 ОТ, 2:4)

ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Эдмонтон Ойлерз
4
70
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
3 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
0 - 0
3 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
3 - 2
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
0 - 0
3 - 2
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
2 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
2 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 3
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
3 - 3
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
3 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
0 - 0
3 - 3
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1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 6 12
Брэд Маршан

Брэд Маршан

Бостон

 6 11
Картер Верхэге

Картер Верхэге

Флорида

 5 10
И Г
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

Миннесота

 6 7
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 6 7
Джейк Гюнтцель

Джейк Гюнтцель

Питтсбург

 5 7
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 5 1.21
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 5 1.63
Дарси Кемпер

Дарси Кемпер

Колорадо

 3 1.63
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