Определилась первая пара второго раунда Кубка Стэнли

«Сент-Луис» сыграет против «Колорадо» во втором раунде Кубка Стэнли

Стала известна первая пара второго раунда плей-офф НХЛ.

Сегодня, 13 мая, «Сент-Луис» переиграл «Миннесоту» (5:1) в шестом матче первого раунда и выиграл серию со счетом 4-2.

«Блюз» во втором раунде Кубка Стэнли сыграют против «Колорадо», который ранее переиграл «Нэшвилл» (4-0).