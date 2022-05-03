«Эдмонтон» в первом матче серии уступил «Лос-Анджелесу»

«Эдмонтон» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ уступил «Лос-Анджелесу» со счетом 3:4.

В составе «Ойлерз» по 2 (1+1) очка набрали Коннор Макдэвид и Кайлер Ямамото, еще одну шайбу забросил Леон Драйзайтль. У «Кингз» по 2 (1+1) очка у Алекса Иафалло и Тревора Мура, Брендан Лемье и Шон Дурзи.

Счет стал 1-0 в пользу «Лос-Анджелеса». Следующий матч пройдет 5 мая и начнется в 5:00 мск.

НХЛ

Плей-офф. Первый раунд

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)

Голы: Мур — 1 (Иафалло, Дано), 11:00 — 0:1. Иафалло — 1 (Мур, Эдлер), 16:48 — 0:2. Макдэвид — 1 (Нерс), 19:17 — 1:2. Ямамото — 1 (бол., Кит, Бушар), 22:39 — 2:2. Лемье — 1 (Кемпе), 23:50 — 2:3. Драйзайтль — 1 (бол., Макдэвид, Ямамото), 29:56 — 3:3. Дурзи — 1, 54:46 — 3:4.

Вратари: Смит (58:26) — Куик.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 39 (13+16+10) — 35 (16+4+15).

Наши: — .

3 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей

Счет в серии 0-1