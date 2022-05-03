«Тампа-Бэй» впервые за 26 лет проиграла в плей-офф НХЛ с разницей в пять шайб

«Тампа-Бэй», проиграв в первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Торонто» (0:5), впервые за 26 лет потерпела поражение с разницей в пять шайб в плей-офф НХЛ.

Последний раз «Лайтнинг» уступали с такой разницей 27 апреля 1996 года. Тогда «Тампа» проиграла «Филадельфии» со счетом 1:6.

Второй матч серии с «Торонто» пройдет 5 мая также в гостях. Начало — в 02:30 мск.