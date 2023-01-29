Кросби занял единоличное 15-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ
Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».
Таким образом, на счету 35-летнего канадца 1468 (540+926) очков в лиге — он занял единоличное 15-е место среди всех игроков НХЛ, опередив Стэна Микиту (1467 очков).
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, идущий на 17-й строчке, имеет в активе 1464 (812+652) очка за карьеру в НХЛ.
With his assist on Evgeni Malkin's power-play goal, Sidney Crosby passes Stan Mikita for sole possession of 15th place on the NHL's all-time scoring list ? pic.twitter.com/U1SHHFiTtJ— Pittsburgh Penguins (@penguins) January 29, 2023
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|48
|31
|17
|70
|2
|Нью-Джерси
|49
|32
|17
|68
|3
|Рейнджерс
|49
|27
|22
|62
|4
|Вашингтон
|51
|26
|25
|58
|5
|Питтсбург
|48
|24
|24
|57
|6
|Айлендерс
|51
|24
|27
|53
|7
|Филадельфия
|50
|20
|30
|49
|8
|Коламбус
|49
|15
|34
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|48
|38
|10
|80
|2
|Торонто
|50
|30
|20
|68
|3
|Тампа-Бэй
|47
|31
|16
|63
|4
|Баффало
|48
|26
|22
|55
|5
|Флорида
|51
|23
|28
|52
|6
|Детройт
|48
|21
|27
|50
|7
|Оттава
|48
|22
|26
|47
|8
|Монреаль
|49
|20
|29
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|51
|28
|23
|66
|2
|Виннипег
|50
|31
|19
|63
|3
|Колорадо
|48
|27
|21
|57
|4
|Миннесота
|47
|26
|21
|56
|5
|Нэшвилл
|48
|24
|24
|54
|6
|Сент-Луис
|50
|23
|27
|49
|7
|Аризона
|49
|16
|33
|37
|8
|Чикаго
|47
|15
|32
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|51
|28
|23
|62
|2
|Сиэтл
|48
|28
|20
|61
|3
|Вегас
|50
|29
|21
|61
|4
|Эдмонтон
|49
|27
|22
|58
|5
|Калгари
|50
|24
|26
|57
|6
|Ванкувер
|49
|20
|29
|43
|7
|Сан-Хосе
|50
|14
|36
|39
|8
|Анахайм
|49
|15
|34
|35
|29.01
|02:00
|
Флорида – Бостон
|- : -
|29.01
|03:00
|
Виннипег – Филадельфия
|- : -
|29.01
|03:00
|
Оттава – Монреаль
|- : -
|29.01
|03:00
|
Питтсбург – Сан-Хосе
|- : -
|29.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
|- : -
|29.01
|03:30
|
Айлендерс – Вегас
|- : -
|29.01
|05:00
|
Миннесота – Баффало
|- : -
|29.01
|06:00
|
Анахайм – Аризона
|- : -
|29.01
|06:00
|
Сиэтл – Коламбус
|- : -
|29.01
|06:00
|
Эдмонтон – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|89
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|47
|73
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|47
|71
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|40
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|48
|37
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|48
|34
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|31
|1.86
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|20
|2.24
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|38
|2.26