Кросби занял единоличное 15-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

Таким образом, на счету 35-летнего канадца 1468 (540+926) очков в лиге — он занял единоличное 15-е место среди всех игроков НХЛ, опередив Стэна Микиту (1467 очков).

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, идущий на 17-й строчке, имеет в активе 1464 (812+652) очка за карьеру в НХЛ.