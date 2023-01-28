НХЛ: «Колорадо» сыграет с «Сент-Луисом», «Флорида» — «Бостон», «Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»

Матчи регулярного чемпионата НХЛ 28 и 29 января. «Бостон» отправится в гости к «Флориде» и другие игры.

Хоккей. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.

28 января, суббота

23.00. «Колорадо» — «Сент-Луис»

29 января, воскресенье

02.00. «Флорида» — «Бостон»

03.00. «Оттава» — «Монреаль»

03.00. «Питтсбург» — «Сан-Хосе»

03.00. «Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»

03.00. «Виннипег» — «Филадельфия»

03.30. «Айлендерс» — «Вегас»

05.00. «Миннесота» — «Баффало»

06.00. «Эдмонтон» — «Чикаго»

06.00. «Сиэтл» — «Коламбус»

06.30. «Анахайм» — «Аризона»

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