Евгений Малкин забросил 18-ю шайбу в сезоне

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» — 1:1.

36-летний россиянин реализовал большинство на 6-й минуте первого периода.

Этот гол стал для Малкина 18-м в сезоне-2022/23. Всего на его счету 48 (18+30) очков в 49 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.