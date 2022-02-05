Крайдер забил Василевскому на Матче звезд НХЛ в стиле Кучерова

Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер забросил эффектную шайбу в конкурсе вратарского мастерства.

30-летний американец исполнил буллит в стиле российского форварда «Тампы» Никиты Кучерова. Сделал он это в противостоянии протий вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского.

Таким образом, Василевский и Джек Кэмпбелл сделали на двоих 9 спасений и принесли команде Атлантического дивизиона в этом конкурсе победу.