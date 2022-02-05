НХЛ в следующем сезоне проведет несколько матчей в Финляндии и Чехии

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что проведет несколько матчей следующего сезона в Финляндии и Чехии. Также планируется проведение нескольких предсезонных игр в Швейцарии и Германии.

В 2023 году матч «Зимней классики», традиционно проходящий на открытом воздухе, пройдет на бейсбольном стадионе «Фенуэй Парк» в Бостоне. Ранее на этой арене проводили матч НХЛ в 2010 году. Точные даты станут известны позднее.

НХЛ проводит матчи за пределами США и Канады с 1997 года. Ранее игры проходили в таких городах, как Стокгольм, Хельсинки, Прага, Лондон, Берлин, Гетеборг, Токио и Сайтама.

Напомним, НХЛ планировала в 2020 году провести матчи в Европе, но из-за пандемии коронавируса они еще не состоялись.