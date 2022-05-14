Крайдер победил рекорд Мессье в «Рейнджерс» по победным голам в плей-офф НХЛ

«Рейнджерс» обыграли «Питтсбург» в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ со счетом.

В составе команды из Нью-Йорка дубль оформил нападающий Крис Крайдер. В том числе, он стал автором победного гола.

Для американского форварда эта заброшенная шайба стала восьмой победной за карьеру в плей-офф. Он стал единоличным обладателем клубного рекорда по этому показателю, превзойдя достижение Марка Мессье (7 голов).

Счет в серии до четырех побед стал равным — 3-3. Последний, седьмой матч состоится в Нью-Йорке 16 мая.