Задоров после драки обратился к Бенну: «Я приду за тобой»

Игроки «Калгари» и «Далласа» устроили массовую драку в концовке шестого матча первого раунда плей-офф (2:4).

Защитник «Флэймз» Никита Задоров на повышенных тонах поговорил с капитаном «Старз» Джейми Бенном, который не участвовал в драке. После этого 27-летний россиянин сказал форварду: «Я приду за тобой. Я приду».

Ранее Задоров провел силовой прием на форварде Люке Гленденинге, разбив ему нос. Нападающему потребовалась помощь медиков.

Счет в серии 3-3. Седьмой матч пройдет 16 мая и начнется в 4:30 мск.