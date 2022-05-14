Шестеркин стал пятым вратарем «Рейнджерс» с голевой передачей в плей-офф НХЛ

«Рейнджерс» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Питтсбург» со счетом 5:3.

Вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин сделал результативную передачу на форварда Крис Крайдера, который забил на 33-й минуте и сделал счет 3:2. Для 26-летнего россиянина это первый ассист за команду.

Шестеркин стал пятым вратарем «Рейнджерс» с голевой передачей в плей-офф: последний раз это удалось Хенрику Лундквисту 25 мая 2014 года в матче с «Монреалем». Также ассист на свой счет записывали Майк Рихтер, Боб Фрезе и Джон Ванбисбрук (дважды).