Кравцов провел первую тренировку в общей группе «Рейнджерс»
19:15
Российский нападающий Виталий Кравцов провел первую тренировку в общей группе с остальными игроками «Рейнджерс».
В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Кравцов провел в составе «Трактора» 49 матчей, в которых набрал 24 (16+8) очка. Россиянин был выбран «Рейнджерс» под общим девятым номером на драфте НХЛ-2018.
В сезоне-2019/20 Кравцов уже выступал в системе «Рейнджерс»: на его счету 39 игр в АХЛ за «Хартфорд», в составе которого он набрал 15 (6+9) очков. В НХЛ он не провел ни одной встречи.
Кравцов готов дебютировать в «Рейнджерс». Но так ли он там нужен?
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