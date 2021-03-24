НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 25 марта
22:00
В ночь на четверг, 25 марта, в регулярном чемпионате НХЛ состоится шесть матчей.
«Миннесота», в составе которой выступает российский форвард Кирилл Капризов, сыграет против «Анахайма». Отметим, что Капризов не набирает очков уже 3 матча подряд.
«Миннесота» — «Анахайм» (0.30)
«Питтсбург» — «Баффало» (3.00)
«Ванкувер» — «Виннипег» (5.30)
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» (5.30)
Матч «Монреаль» — «Эдмонтон» перенесен из-за того, что два хоккеиста «Канадиенс» попали под протокол Covid-19.
Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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