НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 25 марта

В ночь на четверг, 25 марта, в регулярном чемпионате НХЛ состоится шесть матчей.

«Миннесота», в составе которой выступает российский форвард Кирилл Капризов, сыграет против «Анахайма». Отметим, что Капризов не набирает очков уже 3 матча подряд.

«Оттава» — «Калгари» (0.00)

«Миннесота» — «Анахайм» (0.30)

«Питтсбург» — «Баффало» (3.00)

«Ванкувер» — «Виннипег» (5.30)

«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» (5.30)

Матч «Монреаль» — «Эдмонтон» перенесен из-за того, что два хоккеиста «Канадиенс» попали под протокол Covid-19.

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.