Кравцов готов дебютировать в «Рейнджерс». Но так ли он там нужен?

Разбираем перспективы нападающего Виталия Кравцова заиграть в НХЛ с третьей попытки.

Средний сезон в КХЛ

Привычное дело для талантливых игроков из КХЛ, завершивших сезон в конце февраля — начале марта, — лететь доигрывать чемпионат в Северную Америку. Во вторник о решении отправиться в «Айлендерс» объявил Анатолий Голышев. В ближайшее время к системе «Сан-Хосе» присоединится Иван Чехович. Семен Дер-Аргучинцев ждет шанса в «Торонто». Больше остальных внимания вокруг себя собрал Виталий Кравцов, уже прилетевший в Нью-Йорк и отбывающий положенный карантин.

Для челябинского воспитанника это уже третий штурм Америки. Предыдущие не принесли больших успехов, а лишь охладили отношения между ним и боссами «Рейнджерс». Первая попытка — осенью 2019 года — обернулась командировкой в АХЛ, где Виталий провел 39 матчей, а затем вернулся в аренду в «Трактор». Вторая закончилась вызовом в тренировочный лагерь перед доигровкой сезона-2019/20, но в заявку на матчи Кравцов не попал. После — очередная аренда в Челябинск.

Сейчас ньюйоркцы дали понять, что как никогда ждут своего проспекта. Как только «Трактор» вылетел из плей-офф, «Рейнджерс» разместили пост с фотографией Виталия в твиттере. Позже информацию о возвращении подтвердили и агент, и челябинский клуб. Вывеска, конечно, яркая: седьмой номер драфта, один из самых талантливых игроков своего года, окрепший в КХЛ, едет покорять Манхэттен. Но станет ли третье пришествие Кравцова в «Рейнджерс» успешным?

По результативности минувшая регулярка стала лучшей для Виталия в «Тракторе», но ему не хватало стабильности. Сильные отрезки из двух-трех матчей с голами или передачами он чередовал с играми, когда словно пропадал со льда. Спад пришелся на конец октября, когда нападающий только восстановился после травмы и замолчал более чем на месяц. Кравцов начинал регулярку с Бывальцевым и Калининым, но затем его перевели к Седлаку и Гике, с которыми он и отыграл большую часть сезона. Иностранцы брали на себя черновую работу, выгрызали шайбы в углах, боролись на пятаке. Показательна статистика хитов: 109 у Лукаша, 30 у Томаша и 18 у Виталия. Большого прогресса в силовой борьбе форвард не достиг.

Виталий Кравцов. Фото AFP

Бешеная конкуренция в «Рейнджерс»

Говорят, что Кравцов стал сознательнее относиться к делу. В «Тракторе» Виталий возвращался в оборону, играл по заданию, но не чувствуется, что сейчас он готов цепляться за шанс зубами. Место в топ-6 «Рейнджерс», где ему привычнее будет продемонстрировать свой атакующий потенциал, никто не гарантирует. Топ-9 — другой разговор, но опять же — никакого большинства, меньше времени на льду и совершенно иные задачи, чем в «Тракторе». А конкуренция на флангах у «Рейнджерс» бешеная.

Напрашивается вопрос: как тренеры ньюйоркцев будут использовать Кравцова? Виталий — игрок, требующий особого подхода. При этом в списке приоритетов россиянин явно уступает Алексису Лафренье и Каапо Какко. Оба проспекта, задрафтованные позже Кравцова, уже закрепились в основе, но тем не менее нуждаются в раскрутке и дальнейшем развитии. Поэтому девятый пик на драфте не гарантирует россиянину большой протекции.

Конечно, «Рейнджерс дадут шанс Кравцову в основе. Он прилетел на подъеме, в отличной физической форме, а карантин не должен выбить из колеи. Он знаком с главным тренером и большинством игроков. Но дальше все зависит только от Виталия. Сумеет ли он схватиться за минимальный шанс, захочет ли достать из себя все и чуточку больше?

Сомневаюсь, что Куинн станет возиться с Кравцовым так, как это делал Гатиятулин. Анвар Рафаилович давно нашел подход к Виталию, подобрал ему партнеров-легионеров, которые брали на себя несвойственную Кравцову черновую работу. Найдет ли наставник «Рейнджерс» хоккеистов, способных подстроиться под стиль воспитанника «Трактора»? Кажется, таких игроков, с которыми он смог бы наиболее эффективно реализовать себя, за пределами топ-6 у ньюйоркцев и нет. Речь прежде всего о центральных.