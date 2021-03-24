Овечкин вернулся к тренировкам с «Вашингтоном»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин 24 марта вернулся к тренировкам с командой. Накануне россиянину дали отдохнуть, чтобы он залечил небольшое повреждение.

Alex Ovechkin (lower body/day-to-day) is on the ice 20 minutes before practice. He did not skate yesterday. This would seem to be a good sign. #Caps pic.twitter.com/fBIa3cdFyU — Tarik El-Bashir (@Tarik_ElBashir) March 24, 2021

Тренерский штаб «Кэпиталз» сообщил, что капитан команды получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

В нынешнем сезоне Овечкин провел 27 матчей и набрал 25 (14+11) очков.