Овечкин вернулся к тренировкам с «Вашингтоном»
18:00
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин 24 марта вернулся к тренировкам с командой. Накануне россиянину дали отдохнуть, чтобы он залечил небольшое повреждение.
Тренерский штаб «Кэпиталз» сообщил, что капитан команды получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».
В нынешнем сезоне Овечкин провел 27 матчей и набрал 25 (14+11) очков.
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