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Овечкин вернулся к тренировкам с «Вашингтоном»

18:00
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин 24 марта вернулся к тренировкам с командой. Накануне россиянину дали отдохнуть, чтобы он залечил небольшое повреждение.

Тренерский штаб «Кэпиталз» сообщил, что капитан команды получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

В нынешнем сезоне Овечкин провел 27 матчей и набрал 25 (14+11) очков.

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