Кравцов получил травму в матче против «Нью-Джерси»

Форвард «Рейнджерс» Виталий Кравцов получил травму нижней части тела в товарищеском матче предсезонки НХЛ против «Нью-Джерси» (1:7).

21-летний россиянин получил травму по ходу встречи и не смог вернуться на лед. Сегодня хоккеист пройдет медобследование.

В минувшем сезоне Кравцов провел 20 матчей в НХЛ, в которых набрал 4 (2+2) очка.