Кравцов получил травму в матче против «Нью-Джерси»
09:06
Форвард «Рейнджерс» Виталий Кравцов получил травму нижней части тела в товарищеском матче предсезонки НХЛ против «Нью-Джерси» (1:7).
21-летний россиянин получил травму по ходу встречи и не смог вернуться на лед. Сегодня хоккеист пройдет медобследование.
В минувшем сезоне Кравцов провел 20 матчей в НХЛ, в которых набрал 4 (2+2) очка.
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