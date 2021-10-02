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Кравцов получил травму в матче против «Нью-Джерси»

09:06
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Форвард «Рейнджерс» Виталий Кравцов получил травму нижней части тела в товарищеском матче предсезонки НХЛ против «Нью-Джерси» (1:7).

21-летний россиянин получил травму по ходу встречи и не смог вернуться на лед. Сегодня хоккеист пройдет медобследование.

В минувшем сезоне Кравцов провел 20 матчей в НХЛ, в которых набрал 4 (2+2) очка.

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Сергей Разин все материалы автора

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