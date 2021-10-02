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Журналист The Athletic: «Мироманов — суперзвезда»

08:10
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Журналист The Athletic Джесси Гранье поделился впечатлениями от игры защитника «Вегаса» Даниила Мироманова в выставочных матчах НХЛ.

«Мироманов — суперзвезда. Или, может быть, нет, но у него потрясающая предсезонка. Он буквально объехал вратаря и забросил шайбу под ближний угол. Он габаритный, с хорошим катанием и фантастической работой рук. Что ему нужно, чтобы стать седьмым защитником на будущий сезон НХЛ? Сейчас я не думаю, что это возможно. Тренерский штаб доверяет Дилану Коглану. Но, думаю, в случае каких-либо травм или дисквалификаций — именно Мироманов будет первым выбором Дебура из АХЛ», — написал Гранье в Twitter.

24-летний россиянин отметился тремя заброшенными шайбами в двух матчах с «Лос-Анджелесом».

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Сергей Разин все материалы автора

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