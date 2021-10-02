Тренер «Вегаса»: «Игра Мироманова гарантирует ему еще один шанс»

Главный тренер «Вегаса» Питер Дебур прокомментировал игру защитника Даниила Мироманова на предсезонке НХЛ.

«Игра Мироманова гарантирует ему еще один шанс сыграть снова. Вот какая цель ставится перед всеми юными защитниками на сборах», — приводит слова Дебура официальный Twitter клуба.

24-летний россиянин отметился тремя заброшенными шайбами в двух матчах с «Лос-Анджелесом».