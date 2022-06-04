Кожевников сравнил Овечкина и Кучерова: «Кучеров — великий, но Овечкина будет тяжело догнать»

Двухкратный олимпийский чемпион Александр Кожевников сравнил форварда «Тампа-Бэй» Никиту Кучерова и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Никита — лидер команды. Он ведет игру. Дай Бог, чтобы он к 35 годам набрал 700 очков. Тогда это будет звучать так: догнал Овечкина. А пока... Но у Кучерова мало шансов, чтобы столько набрать. Тем более у него травмы. У Овечкина травм-то почти не было. Кучеров — великий игрок, но Овечкина будет тяжело догнать во многих аспектах», — сказал Кожевников «СЭ».

Кучеров набрал 61 (16+45) очко в матчах плей-офф НХЛ при розыгрыше большинства и по этому показателю сравнялся с Овечкиным.

В финале Восточной конференции «Тампа-Бэй» проигрывает «Рейнджерс» со счетом 0-2 в серии.

(Флегонтов)