Тренер «Рейнджерс» Галлан: «Фокс показывает выдающийся хоккей. Он лидер нашей команды»

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан после победы над «Тампой» (3:2) во втором матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) поделился мнением о защитнике команды Адаме Фоксе.

В текущем плей-офф Фокс набрал 22 (5+17) очка в 16 матчах.

«Фокс показывает выдающийся хоккей, — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ. — Это касается игры в защите и нападении. Он действительно лидер нашей команды».

После двух встреч счет в серии 2-0 в пользу «Рейнджерс». Следующая игра состоится 5 июня в Тампе. Начало — 22.00 (мск).