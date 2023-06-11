Коньков считает, что «Вегас» одержит победу в пятом матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков предположил, что «Вегас» одержит победу в пятом матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой» и завоюет трофей.

«Серия не закончена. Мы знаем достаточно количество примеров, когда команды переворачивали ход противостояний при счете 1-3. У «Флориды» есть характер, который она показывает на протяжении всего плей-офф. У них есть шансы, чтобы сравнять счет. Не стоит забывать, что эта команда здорово играет в овертаймах. Естественно, она будет выкладываться на полную катушку, чтобы выровнять положение в серии. Но сделать это будет проблематично. «Вегас» организованный. Ребята знают, чего они хотят, у них есть опыт игр в финале. С того момента, как эта команда появилась, она ставит перед собой максимальные задачи. Эти игроки почувствовали запах крови, они своего не отдадут. У меня есть ощущение, что серия закончится в Лас-Вегасе», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Пятая игра финала Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Флоридой» пройдет в Вегасе, в ночь с 13 на 14 июня. Матч начнется в 03:00 по московскому времени.