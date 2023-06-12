«Даллас» хочет продлить контракт с Дадоновым

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл хочет оставить нападающих Евгения Дадонова и Макса Доми в составе команды, сообщает журналист Брайан Риа.

По информации источника, Нилл в скором времени проведет беседы с представителями каждого игрока.

У Дадонова подходит к концу трехлетнее соглашение на 15 миллионов долларов, у Доми — однолетний контракт на 3 миллиона.

В текущем плей-офф 34-летний россиянин провел 16 матчей, в которых набрал 10 (4+6) очков.