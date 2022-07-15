«Колорадо» заключило контракт с защитником Хантом

«Колорадо» заключило контракт с защитником Брэдом Хантом. Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт «Лавин».

33-летний защитник прошлый сезон провел в «Ванкувере». В 50 матчах регулярного чемпионата он набрал 17 (3+14) очков.

Также в НХЛ Хант ранее выступал за «Эдмонтон», «Сент-Луис», «Нэшвилл», «Вегас» и «Миннесоту».