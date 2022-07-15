Бывший защитник «Трактора» подписал контракт с «Баффало»

Бывший защитник «Трактора» Лоуренс Пилут вернулся в «Баффало». Он заключил с клубом контракт на один год, сообщает сайт «Клинков».

Зарплата хоккеиста составит 750 тысяч долларов.

Пилут провел два сезона в составе «Трактора» и стал бронзовым призером чемпионата КХЛ (2022). Всего в лиге защитник сыграл 117 матчей и набрал 49 (7+42) очков.

Этим летом он расторг контракт с российским клубом. Права на защитника в КХЛ до окончания сезона-2023/24 остаются у черно-белых.

Отметим, что до «Трактора» Пилут как раз играл за «Баффало». За два сезона в Северной Америке он провел 46 матчей и набрал 6 (1+5) очков.