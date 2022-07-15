Вратарь о праздновании чемпионства в США: «В России лучше тусуются и отдыхают, чем в Америке»

Голкипер «Каролины» Петр Кочетков, весной этого года дебютировавший в АХЛ и НХЛ, в интерью «СЭ» рассказал о праздновании победы его клуба («Чикаго Вулвз» — фарм-клуб «Харрикейнз») в Кубке Колдера — главном трофее Американской хоккейной лиги.

— После завоевания Кубка Колдера ваши празднования взорвали североамериканский Twitter. Сколько дней вы отмечали победу?

— Со стороны кажется, что какое-то веселье немыслимое было, а в итоге праздновали всего два неполных дня. У нас была мини-вечеринка сразу после игры. Мы вылетали в четыре утра, до этого времени мы отмечали. И потом прилетели, через два дня было мероприятие с болельщиками, а после него — командный ужин. Это так кажется, что мы там сорвались. Но в итоге все прошло не очень празднично.

— Последняя игра в финальной серии совпала с вашим днем рождения. У вас шикарная подпись была к фотографии в соцсетях: «Отвечу чуть позже, очень пьяный».

— Да, меня начали поздравлять еще после четвертой игры в серии, когда счет стал 3-1. Потом решалось, играю я в пятом матче или нет, но я там вторым сидел. В итоге кому-то на поздравления успел ответить, потом мы выиграли, и меня начали опять поздравлять — кто с днем рождения, кто просто с завоеванием Кубка. Было много сообщений, мне приятно, хотелось всем людям ответить. Я выпил банку пива в раздевалке, все поплыло, и потом я опубликовал это в сториз.

— Что запомнилось во время празднований?

— Сложно сказать. Я понял, что в России лучше тусуются и отдыхают. А так — пиво везде одинаковое. Вторая вечеринка была совсем культурной — тренеры были, все с семьями. Пространства для маневра особо не оставалось. Плюс я уже думал о поездке домой, душой и телом был в России. У меня накопилось много вещей, надо было решать, что оставить, что забрать. Если честно, на командном ужине даже расслабиться не мог, у нас вылет был на следующий день в 11 утра. Я был сконцентрирован, чтобы ничего не забыть, не опоздать. Бытовые вопросы взяли свое.

Дмитрий Лебедев