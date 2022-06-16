«Колорадо» — «Тампа»: «Эвеланш» открыли счет в матче

«Колорадо» открыл счет в первом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы».

На 8-й минуте первого периода шайбу забросил Габриэль Ландескуг. Для него этот гол стал 9-м в этом плей-офф.

Напомним, защищает ворота «Лайтнинг» российский голкипер Андрей Василевский.