Объявлена дата нового сезона в НХЛ

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн назвал дату начала следующего сезона. Как сообщает Sportsnet, новый регулярный чемпионат НХЛ начнется 11 октября 2022 года.

Подробное расписание нового сезона в НХЛ с точными датами «Зимней классики» в Бостоне и Матча звезд в Южной Флориде будет опубликовано в июле.

Напомним, сезон-2021/22 стартовал 12 октября 2021 года. Предыдушие два чемпионата были сокращены из-за пандемии коронавируса.