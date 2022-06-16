«Колорадо» — «Тампа»: Ничушкин удвоил преимущество хозяев

«Колорадо» удвоил преимущество в первом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы».

На 10-й минуте первого периода голом отметился российский нападающий Валерий Ничушкин. Для него эта шайба стала 6-й в этом плей-офф НХЛ.

В этом матче в воротах «Лайтнинг» играет российский голкипер Андрей Василевский.