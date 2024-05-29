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Сегодня, 06:36

Бобровский признан второй звездой четвертого матча «Флорида» — «Рейнджерс», Шестеркин — третьей

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports

Пресс-служба назвала тройку лучших игроков четвертого матча финальной серии Восточной конференции «Флорида» — «Рейнджерс» (3:2 ОТ).

Третьей звездой встречи признан российский голкипер нью-йоркскоскй команды Игорь Шестеркин. 28-летний россиянин отразил 37 из 40 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский, который отразил 21 из 23 бросков по своим воротам. Также он сделал одну голевую передачу.

Возглавил тройку лучших форвард Сэм Райнхарт, забросивший победную шайбу в овертайме.

Артемий Панарин (справа) в&nbsp;атаке в&nbsp;матче &laquo;Флорида&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рейнджерс&raquo; (3:2 ОТ). «Флорида» сравняла счет в серии с «Рейнджерс»
Игорь Шестеркин
Сергей Бобровский
Сэм Райнхарт
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
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Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
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Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
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«Флорида» сравняла счет в серии с «Рейнджерс»

«Флорида» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ
Положение команд
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Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
1/2 финала Счет в серии
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
2 - 1
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
3 - 1
3. Эдмонтон - Даллас
3 - 5
4. Эдмонтон - Даллас
0 - 0
5. Даллас - Эдмонтон
0 - 0
2 - 1
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
2 - 2
1. Рейнджерс - Флорида
0 - 3
2. Рейнджерс - Флорида
2 - 1
3. Флорида - Рейнджерс
4 - 5
4. Флорида - Рейнджерс
3 - 2
5. Рейнджерс - Флорида
0 - 0
6. Флорида - Рейнджерс
0 - 0
2 - 2
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 2
6. Эдмонтон - Ванкувер
5 - 1
7. Ванкувер - Эдмонтон
2 - 3
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Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
3. Колорадо - Даллас
1 - 4
4. Колорадо - Даллас
1 - 5
5. Даллас - Колорадо
3 - 5
6. Колорадо - Даллас
1 - 2
4 - 2
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
4 - 2
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Флорида
1 - 2
4 - 2
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
4. Каролина - Рейнджерс
4 - 3
5. Рейнджерс - Каролина
1 - 4
6. Каролина - Рейнджерс
3 - 5
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1/8 финала
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
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4 - 2
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1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
2 - 1
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
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4 - 3
4 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
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5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
3 - 6
1 - 4
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
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4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
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1 - 3
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2 - 4
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Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
4 - 3
1. Бостон - Торонто
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2. Бостон - Торонто
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1 - 2
6. Торонто - Бостон
2 - 1
7. Бостон - Торонто
2 - 1
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Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
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3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
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6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
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Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
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5 - 3
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1.06
2.06
29.05 03:00
Флорида – Рейнджерс
3 : 2 ОТ
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