Морис отреагировал на поражение «Флориды» в третьем матче серии с «Рейнджерс»

Главный тренер «Флориды» Пол Морис подвел итоги третьего матча полуфинальной серии плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» (4:5 ОТ).

«Часто в плей-офф нужно сохранять энергию. Надо убрать ненужные потери. Иногда вам хочется сохранить энергию, но надо дать ей сгореть и найти другой источник энергии», — приводит слова Мориса официальноый сайт НХЛ.

Счет в серии 2-1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч пройдет 29 мая и начнется в 3:00 мск.