Райнхарт забил самый быстрый гол в овертаймах плей-офф в истории «Флориды»

Форвард «Флориды» Сэм Райнхарт забросил победную шайбу в овертайме четвертого матча полуфинальной серии плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» (3:2 ОТ).

28-летний канадец забил гол спустя 1 минуту и 12 секунд после начала овертайма. Это самый быстрый гол в истории «Пантерз», забитый в овертаймах плей-офф. Предыдущий рекорд принадлежал форварду Мэттью Ткачуку (1.51).

В текущем плей-офф Райнхарт провел 15 матчей, в которых он набрал 12 (8+4) очков.