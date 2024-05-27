Фарм-клуб «Нэшвилла» с Афанасьевым и Свечковым вышел в полуфинал плей-офф АХЛ

«Милуоки» в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф АХЛ обыграл «Гранд-Рэпидс» со счетом 2:0.

В составе фарм-клуба «Нэшвилла» форвард Егор Афанасьев отметился результативной передачей, нападающий Федор Свечков не набрал очков, вратарь Ярослав Аскаров не попал в заявку на матч.

«Милуоки» победили со счетом 3-2 в серии и вышел в полуфинал плей-офф АХЛ, где встретится с «Коачеллой». В другой полуфинальной паре сыграют «Херши» и «Кливленд».