Бобровский сделал голевую передачу в четвертом матче финала конференции против «Рейнджерс»

«Флорида» сравняла счет в четвертом матче финала Восточной конференции против «Рейнджерс».

На 9-й минуте второго периода шайбу забросил Сэм Беннетт. Также в этой атаке поучаствовал российский голкипер Сергей Бобровский, отметившийся голевой передачей.

После трех игр счет в серии — 2:1 в пользу клуба из Нью-Йорка.