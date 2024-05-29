«Флорида» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» переиграла «Рейнджерс» (3:2 ОТ) в четвертом матче и сравнял счет в финальной серии Восточной конференции — 2-2.

Победная шайба в овертайм на счету Сэма Райнхарта. Также у «Пантерз» отличились Сэм Беннетт и Картер Верхэге. У «Рейнджерс» голами отметились У гостей Винс Трочек и Алексис Лафренье.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте