Лавиолетт — о победе над «Флоридой»: «Нам нужно было вернуться к работе и почувствовать себя комфортно»

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт подвел итоги третьего матча полуфинальной серии плей-офф НХЛ против «Флориды» (5:4 ОТ).

«Нам нужно было вернуться к работе, вернуться к атаке и активному отбору. В третьем периоде мы приняли на себя много остротрых моментов. Нам нужно было вернуться к работе и почувствовать себя комфортно в том, что мы делаем на льду», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 2-1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч пройдет 29 мая и начнется в 3:00 мск.